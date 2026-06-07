Papa Leão XIV celebra missa em Madri e reúne mais de 1,2 milhão de fiéis

247 - Mais de 1,2 milhão de pessoas participaram neste domingo de uma missa celebrada pelo papa Leão XIV no centro de Madri, em um dos maiores eventos religiosos realizados na Espanha nos últimos anos. A celebração reuniu fiéis de diferentes regiões do país e também peregrinos estrangeiros, que lotaram as principais vias da capital espanhola para acompanhar a passagem do pontífice.

As informações são da Agência France Presse (AFP), reproduzidas pelo jornal O Globo. Em seu segundo dia de visita oficial à Espanha, Leão XIV aproveitou a celebração para defender a revitalização da fé católica em um país historicamente ligado à Igreja, mas que vem registrando queda expressiva nos índices de prática religiosa nas últimas décadas.

Desde as primeiras horas da manhã, milhares de pessoas ocuparam a Praça de Cibeles e áreas próximas para acompanhar a missa sob forte calor e céu aberto. Durante a homilia, o papa dirigiu uma mensagem especial aos espanhóis sobre o papel da tradição religiosa no presente e no futuro do país.

Papa pede renovação da fé católica

Ao discursar diante da multidão, Leão XIV afirmou:

"Eis aqui uma missão para a Espanha de hoje e de amanhã: que a religiosidade que há séculos anima este país não seja um museu do passado a ser visitado, mas uma escola de fé da qual também possamos beber hoje."

A visita tem significado especial por marcar o retorno de um pontífice ao país após mais de uma década. Leão XIV é o primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011 e permanecerá durante sete dias em território espanhol.

A agenda ocorre em um contexto de transformação religiosa na sociedade espanhola. Enquanto cerca de 90% da população se identificava como católica nos anos 1970, esse percentual caiu para 56,1%, segundo levantamento realizado em maio pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS), divulgado pela RTVE.

Fiéis destacam mensagem de união

Entre os participantes da celebração estava Edison Castrillón Parra, colombiano de 39 anos residente em Madri. Carregando a bandeira de seu país, ele destacou o apelo do pontífice pela fraternidade.

"Temos que ser todos irmãos, todos unidos", declarou à AFP.

Outro participante, Nico Aldeanueva, de 28 anos, que viajou da cidade americana de Filadélfia para acompanhar a visita papal, ressaltou o papel do líder da Igreja Católica em um cenário global marcado por tensões políticas e sociais.

"Uma força muito unificadora em um momento em que enfrentamos divisões em tantas frentes diferentes", afirmou.

Realeza espanhola acompanha celebração

A missa contou com a presença do rei Felipe VI e da rainha Letizia, que haviam recebido o papa no sábado no Palácio Real de Madri. Após a cerimônia religiosa, Leão XIV liderou a tradicional procissão de Corpus Christi pelas ruas da cidade.

Para o evento, autoridades espanholas organizaram uma ampla operação de segurança e logística. O trajeto da procissão foi ornamentado com mais de 30 mil cravos, predominantemente nas cores amarela e branca, que representam a bandeira do Vaticano.

Assim como ocorreu na chegada do pontífice à capital espanhola, milhares de pessoas se concentraram ao longo do percurso para acompanhar a passagem do papamóvel e saudar o líder religioso.

Vigília reuniu meio milhão de jovens

No sábado, primeiro dia da visita, cerca de 500 mil pessoas participaram de uma vigília de oração realizada nas proximidades do estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O encontro teve forte presença de jovens e foi marcado por mensagens voltadas à esperança e à construção de um futuro mais solidário.

Durante o evento, Leão XIV incentivou os participantes a serem uma "faísca de uma nova humanidade" diante da "violência da guerra e da mentira".

Mais cedo, em encontro realizado no Palácio Real, o pontífice também fez um apelo contra a polarização política e social. Sem mencionar situações específicas, defendeu o abandono das "narrativas divisivas e polarizadoras" e das "simplificações estéreis", em meio a debates intensos sobre imigração que têm marcado a vida pública espanhola.

Abusos na Igreja e agenda da viagem

Durante o voo rumo à Espanha, o papa abordou outro tema central de sua visita: os casos de abusos sexuais cometidos dentro da Igreja Católica. O pontífice tem reuniões previstas com vítimas durante a viagem.

"Os abusos são uma ferida que ainda permanece aberta", declarou.

A programação seguirá nos próximos dias com deslocamentos para outras regiões do país. Na terça-feira, Leão XIV viajará para Barcelona, onde celebrará uma missa na quarta-feira na Basílica da Sagrada Família, considerada atualmente a igreja mais alta do mundo.

A visita será encerrada nas Ilhas Canárias, principal porta de entrada de migrantes irregulares na Espanha. No arquipélago, o pontífice prestará homenagem às milhares de pessoas que perderam a vida durante travessias pelo Oceano Atlântico em busca de melhores condições de vida na Europa.