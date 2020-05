Papa: que haja trabalho para todos. E que seja trabalho digno, não escravo

Durante missa no Vaticano, o chefe da Igreja Católica diz que toda injustiça contra quem trabalha fere a dignidade humana edit

Opera Mundi - Ao rezar missa no Vaticano, na manhã desta sexta-feira (01/05), o papa Francisco destacou a importância do trabalho como fator de dignidade humano e citou as várias modalidades de exploração, como o trabalho escravo e a má remuneração. “Que haja trabalho para todos, e trabalho digno, não de escravo.”

“Hoje, que é festa de São José operário, também Dia dos Trabalhadores, rezemos por todos os trabalhadores. Por todos. Para que não falte trabalho a nenhuma pessoa e todos sejam justamente retribuídos e possam gozar da dignidade do trabalho e da beleza do repouso”, afirmou Francisco.

Segundo o líder da Igreja Católica, o trabalho humano é vocação recebida e torna o homem semelhante a Deus, porque passa a ser capaz de criar. “O trabalho dá a dignidade. Dignidade tão espezinhada na história”, lamentou o papa.

“Também hoje há muitos escravos, escravos do trabalho para sobreviver: trabalhadores forçados, mal pagos, com a dignidade espezinhada. Tira-se a dignidade das pessoas”, acrescentou Francisco, citando os empregados diaristas, a trabalhadora doméstica a quem não se paga o que seria justo e não tem proteção social. “Toda injustiça que se faz ao trabalhador é espezinhar a dignidade humana.”

Confira a reportagem completa no site Opera Mundi.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.