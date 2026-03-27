Papa recebe apelo por mais exorcistas no mundo: "ação extraordinária do demônio"

247 - Representantes da Associação Internacional de Exorcistas (AIE) fizeram um apelo ao Papa Leão XIV sobre a escassez de padres exorcistas no mundo. Em encontro privado no Vaticano, o grupo entregou um relatório defendendo a necessidade de que cada diocese tenha ao menos um sacerdote preparado para exercer esse ministério.

As informações foram divulgadas pelo portal UOL, com base em relatos da própria entidade. No documento apresentado ao pontífice, a AIE destacou a urgência do tema diante do que classifica como crescimento do satanismo e do paganismo, fenômenos que, segundo a associação, vêm sendo amplificados pelas redes sociais.

A organização também afirmou que “há um número crescente de pessoas seriamente afetadas pela ação extraordinária do demônio como consequência da participação em seitas ocultistas”. Diante desse cenário, o grupo estima um déficit de pelo menos 2.000 exorcistas em todo o mundo.

Para enfrentar o problema, a proposta inclui a implementação de formação obrigatória sobre exorcismo nos seminários, além de treinamento específico para bispos e novos padres. A medida busca ampliar a capacidade da Igreja de lidar com casos considerados graves no âmbito espiritual.

Em entrevista à ACI Prensa, o vice-presidente da AIE, Francesco Bamonte, afirmou que o afastamento das pessoas de Deus torna ainda mais necessária a ampliação desse tipo de atuação pastoral. Segundo ele, o objetivo é evitar a chamada “infestação demoníaca”, reduzir o sofrimento dos fiéis e auxiliar na libertação daqueles que estariam sob “a ação do maligno”.

Embora frequentemente retratado em filmes e séries, o exorcismo é um rito raro e rigorosamente controlado pela Igreja Católica. Cada caso passa por investigação criteriosa e, atualmente, há colaboração com a ciência para descartar causas médicas ou psicológicas. O ritual só é autorizado como último recurso, diante de suspeitas consistentes de possessão.

A prática também segue normas estritas: apenas padres autorizados por um bispo e devidamente preparados podem conduzir o rito. Um dos nomes mais conhecidos nesse campo foi Gabriele Amorth, ex-presidente da AIE, que relatou ter realizado mais de 160 mil exorcismos ao longo da vida. Ele morreu em 2016 e inspirou o filme O Exorcismo do Papa.

Fundada em 1994, a Associação Internacional de Exorcistas reúne cerca de mil membros e é considerada a principal referência mundial sobre o tema. Além de oferecer treinamento, a entidade atua na conscientização sobre casos de possessão e no apoio a sacerdotes que exercem essa função.

Durante o encontro no Vaticano, os religiosos alertaram que “ignorar esses fenômenos deixa muitos fiéis sem uma resposta adequada ao grave sofrimento espiritual, às vezes levando-os a soluções inadequadas”. A expectativa é que o papa avalie as demandas e ofereça orientações para ampliar a atuação da Igreja nessa área.

O Papa Leão XIV agradeceu o trabalho da associação e reconheceu a importância do ministério, classificando-o como delicado, porém necessário. Antes mesmo da reunião, o pontífice já havia enviado uma carta aos membros da AIE, orientando-os a “viver esse ministério como serviço de libertação e consolação, acompanhando os fiéis verdadeiramente possuídos com oração e a invocação da presença efetiva de Cristo”.