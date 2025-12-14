Papa recebe convite para visitar Santuário Nacional de Aparecida

Ansa Brasil - O papa Leão XIV voltou a receber o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, neste sábado (13), no Vaticano, e recebeu um convite oficial para visitar o Santuário Nacional no Brasil.

De acordo com o Vatican News, o encontro privado com Brandes ocorreu em razão das comemorações dos 20 anos da TV de Nossa Senhora.

Além do arcebispo de Aparecida, também estiveram presentes outros padres, missionários redentoristas, além do diretor de arte e pastoral da TV Aparecida, da jornalista e apresentadora Camila Morais, e de Silvonei José, da Rádio Vaticano/Vatican News.

Na ocasião, Leão XIV recebeu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida; um pergaminho com um convite de Brandes para conhecer o Santuário Nacional; uma miniatura de televisão, símbolo de comemoração dos 20 anos da TV Aparecida, bem como um fotolivro da série "Desafios da Igreja", a produção mais premiada do canal católico, que aborda a Doutrina Social da Igreja em seu eixo central.

Também foram entregues exemplares da Revista de Aparecida, parte essencial da missão de evangelizar pelos meios de comunicação da Família dos Devotos.

Este é o segundo encontro entre o arcebispo e o Papa nesta semana. Na última quarta-feira (10), Brandes saudou o Pontífice ao final da Audiência Geral na Praça São Pedro.

Além da comitiva brasileira, Robert Prevost recebeu a neozelandesa Jan Beagle, diretora-geral da Organização Internacional de Direito do Desenvolvimento (IDLO), o historiador da Igreja George Weigel e o cardeal Gérald Cyprien Lacroix, arcebispo de Quebec, no Canadá.