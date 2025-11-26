Papamóvel usado por Francisco é convertido em clínica infantil para Gaza

247 - O papamóvel utilizado pelo falecido papa Francisco durante sua visita à Terra Santa, em 2014, foi oficialmente transformado em uma clínica móvel destinada ao atendimento de crianças na Faixa de Gaza. A informação foi divulgada pela Deutsche Welle, que acompanhou a apresentação do veículo nesta terça-feira (25), em Belém, na Cisjordânia ocupada.

Rebatizado como “Veículo da Esperança”, o automóvel — um Mitsubishi presenteado ao pontífice pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas — foi abençoado pelo cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo. A cerimônia ocorreu a poucos metros da Igreja da Natividade, símbolo central da tradição cristã. O cardeal afirmou que a transformação do papamóvel cumpre um desejo expresso por Francisco antes de sua morte, em abril deste ano. “O Veículo da Esperança está pronto para sua nova missão. Queremos que cada criança que alcançarmos se sinta vista, ouvida e protegida. Os direitos e o bem-estar da criança vêm em primeiro lugar”, declarou. Ele acrescentou ainda: “Este veículo é um testemunho: o mundo não esqueceu as crianças de Gaza. Isto não é apenas um veículo: é uma mensagem de compaixão, dignidade e esperança.

”Visualmente, o papamóvel permanece reconhecível: branco, com a cabine elevada e estrutura protegida. Internamente, porém, foi completamente adaptado. Equipado com instrumentos para exames básicos, diagnósticos e procedimentos como suturas, vacinas e testes de infecção, o veículo poderá realizar até 200 atendimentos diários, tornando-se um reforço crucial para um sistema de saúde devastado por anos de conflito.Apesar de estar operacional, a clínica móvel ainda não tem data para entrar em Gaza. A autorização depende das autoridades israelenses, que controlam o acesso ao território. “Estamos trabalhando pelos canais oficiais para levar isso o mais rápido possível”, afirmou à AFP o secretário-geral da Caritas Internacional, Alistair Dutton. A organização humanitária católica foi responsável pela reforma do veículo, um projeto de cerca de US$ 15 mil (R$ 619 mil), conduzido por mecânicos palestinos que adaptaram toda a estrutura para uso clínico.

O gesto finaliza um dos últimos pedidos de Francisco, que frequentemente se pronunciava sobre a situação humanitária em Gaza. Em suas falas recentes, o pontífice havia classificado as condições no território palestino como “vergonhosas” e mantinha contato diário com membros da comunidade cristã local ao longo dos períodos mais intensos da guerra. A pequena igreja católica de Gaza, que acolhia civis desde o início do conflito, chegou a ser danificada em julho, em um ataque israelense que deixou mortos e feridos.Representante dos frades franciscanos nos territórios palestinos, o padre Faltas recordou a dedicação do papa ao tema: “Sabemos o quanto o papa Francisco amava o povo da Terra Santa, o povo de Belém e, especialmente, o povo de Gaza”, afirmou.

O lançamento da clínica ocorre em meio a um cessar-fogo vigente desde outubro, após dois anos de confrontos que levaram à destruição de infraestrutura essencial no território. Segundo a Unicef, ao menos 67 crianças foram mortas em incidentes relacionados ao conflito mesmo após o início da trégua, reforçando a urgência de ampliação da assistência médica.Enquanto aguarda a liberação para entrar em Gaza, o “Veículo da Esperança” simboliza — como desejava Francisco — uma intervenção humanitária voltada especificamente às crianças, um dos grupos mais vulneráveis na região.