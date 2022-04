Paquistaneses saem às ruas contra golpe de estado

Apoie o 247

247 – A população do Paquistão tomou as ruas das grandes cidades, como a capital Islamabad, para tentar reverter o golpe de estado que derrubou o primeiro-ministro Imran Khan, que pretendia estabelecer boas relacões com a Rússia. "Nunca antes na história do meu país vi tanta gente sair sozinha hoje para derrubar o governo dos bandidos", disse Khan no twitter. Confira um vídeo dos protestos:

E o povo saiu às ruas no Paquistão para se opor ao golpe norte-americano. Após o primeiro ministro Imran Kahn ter ido conversar com Putin e assegurar o fornecimento de gás, os EUA tentaram algo idêntico ao que fizeram no Brasil.

Mas lá não tem a Globo.

