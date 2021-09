Paquistão apela à comunidade internacional para diálogo com Afeganistão

Apoie o 247

Sputnik - O Paquistão insta a comunidade global a manter diálogo com o Afeganistão, em vez de "colocar todo o fardo" apenas em Islamabad, disse à Sputnik o embaixador do Paquistão na Rússia, Shafqat Ali Khan.

Em agosto, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que Islamabad "tem uma responsabilidade especial" pela situação no Afeganistão, "em parte devido à próxima relação do Paquistão com o Talibã".

"Responsabilidade pelo Afeganistão, por exemplo, pelos refugiados, é uma responsabilidade coletiva da comunidade internacional. É impossível sobrecarregar um país para que tenha de encontrar uma solução ou para lidar com esta situação muito prolongada e difícil", disse Khan.

O diplomata acrescentou que ele acredita que a comunidade internacional tem que "se envolver com Cabul" e com as promessas feitas pelo Talibã sobre a formação do governo afegão. "Essa é a maneira que você pode ter uma espécie de discussão aberta e discussão sobre relações de cooperação e também para dar-lhes [aos talibãs] alguma esperança de que se vocês fizerem isso, [se] houver um governo cooperativo inclusivo, podemos trabalhar com vocês, nós podemos ajudar o Afeganistão. Você não pode ficar fora e colocar o fardo. Isso é ilógico", disse.

Enquanto isso, o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, realizou conversações em Doha com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa Lloyd Austin, durante as quais eles discutiram esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade no país centro-asiático.

