Paquistão é um parceiro muito confiável da China, diz presidente Alvi

Rádio Internacional da China - O presidente paquistanês, Arif Alvi, concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) no programa Leader Talk, na qual disse que o Paquistão é um parceiro muito confiável da China, e a amizade entre os dois povos é incomparável em todo o mundo.

Na entrevista, o presidente Alvi parabenizou Xi Jinping por sua reeleição como presidente chinês. Ele disse que sob a liderança do presidente Xi Jinping, a China estabeleceu uma boa imagem no mundo e está desempenhando um importante papel de liderança no desenvolvimento futuro da humanidade. A governança do presidente Xi Jinping não só trouxe mudanças para a China, mas também teve um impacto positivo no mundo.

Falando sobre a proposta de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade do presidente Xi Jinping, Alvi apontou que, ao contrário da cooperação conduzida por outros países com base em seus próprios interesses, esse conceito é baseado na paz. Também enfatizou que, hoje em dia, o mundo está passando por mudanças drásticas e os países devem estabelecer um pensamento internacionalizado, reduzir barreiras e construir conjuntamente uma comunidade pacífica.

O presidente Alvi elogiou muito a Iniciativa do Cinturão e Rota, afirmando que a China e o Paquistão deveriam mudar a construção do Corredor Econômico China-Paquistão para a "fast track" no décimo aniversário do lançamento da Iniciativa. Segundo ele, o Corredor Econômico China-Paquistão não é apenas um resultado de ganho mútuo para os dois lados, mas também tem a vantagem de muitos países da Ásia Central, incluindo o Afeganistão, quererem ter acesso ao mar através do porto de Gwadar, tornando assim o Corredor Econômico China-Paquistão ainda mais valioso.

