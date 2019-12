Para conter protestos contra reforma da Previdência, Macron renuncia a pensão vitalícia

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou em comunicado oficial neste domingo (22), a renúncia à pensão vitalícia a que teria direito ao deixar o governo. O anúncio é mais uma tentativa de arrefecer a revolta que tem mobilizado trabalhadores em todo o país em greves e paralisações contra o projeto de reforma do sistema de aposentadorias diferenciadas existente na França.

O governo francês já havia prometido uma introdução gradual do novo sistema de reforma da Previdência que motivou as greves nacionais. Macron informou ainda que não fará parte do Conselho Constitucional, cargo remunerado ao qual ascendem os ex-chefes do governo francês.

No comunicado, o presidente francês disse que "trata-se de [uma questão de] exemplaridade e coerência". O benefício renunciado por ele equivale ao salário de um conselheiro estatal, cerca de 6.220 euros por mês. Macron afirmou ainda que, de agora em diante, será criado um sistema diferenciado no regime universal de pensões e que a lei não se aplicará a nenhum futuro presidente.

O projeto de reforma da previdência pretende acabar com os 42 diferentes regimes de aposentadoria existentes hoje. O projeto ainda está em negociação e a falta de acordo entre os sindicatos aponta que não haverá trégua no período natalino e de fim de ano.