Para evitar briga direta com a Rússia, Pentágono rejeita plano da Polônia para fornecer caças à Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Um plano, segundo o qual os EUA transfeririam aviões de propriedade polonesa para a Ucrânia, corre o risco de arrastar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) diretamente para um conflito militar entre Kiev e Moscou, disse o Pentágono, que aparentemente rejeitou um acordo proposto anteriormente por Varsóvia.

Na terça-feira (8), a Polônia anunciou que estava pronta para implantar "imediata e gratuitamente" sua frota de jatos MiG-29 para uma base da OTAN na Alemanha e entregá-los aos militares dos EUA. Em troca, Washington forneceria a Varsóvia "aeronaves usadas com capacidades operacionais correspondentes" para abastecer sua frota.

Respondendo ao acordo proposto nesta terça-feira, o Pentágono sinalizou que estava relutante em desempenhar qualquer papel no assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A perspectiva de caças 'à disposição do governo dos Estados Unidos da América' partindo de uma base dos EUA/OTAN na Alemanha para voar no espaço aéreo que é contestado pela Rússia sobre a Ucrânia levanta sérias preocupações para toda a aliança da OTAN", disse o porta-voz do Pentágono, John F. Kirby.

Apontando para potenciais "desafios logísticos" que tal plano pode encontrar, Kirby disse que "não estava claro" para o Pentágono se a ação era justificada.

"Não acreditamos que a proposta da Polônia seja sustentável", observou ele, acrescentando que Washington continuaria a discutir o assunto com a Polônia e outros Estados-membros da OTAN. Ao mesmo tempo, Kirby disse que a Polônia estava no direito de dar seus próprios aviões de guerra à Ucrânia, acrescentando que a decisão era, "em última análise, para o governo polonês".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, o presidente polonês Andrzej Duda pareceu descartar a ideia de que Varsóvia entregaria caças à Ucrânia por conta própria. "Não estamos enviando nenhuns jatos para a Ucrânia porque isso abriria uma interferência militar no conflito ucraniano. Não estamos nos juntando a esse conflito", disse Duda em entrevista coletiva conjunta com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg.

Kiev tem pedido ao Ocidente que forneça aviões de guerra e drones de sistemas antiaéreos enquanto a operação militar especial russa na Ucrânia entra em sua segunda semana.

O presidente ucraniano Vladimir Zelensky também instou a OTAN a implementar uma "zona de exclusão aérea" sobre o país. No entanto, a aliança se recusou a fazê-lo, apontando que tal movimento resultaria em uma "guerra de pleno direito na Europa envolvendo muitos outros países".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE