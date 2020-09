Para juristas italianos, advogado Cristiano Zanin é vítima de lawfare praticado pela Lava Jato

247 - Um grupo de juristas italianos emitiu uma nota de apoio ao advogado Cristiano Zanin, alvo de um desdobramento da Operação Lava Jato deflagrada contra seu escritório na semana passada. Na nota, publicada na página do Facebook do Comitê Italiano Lula Livre, os juristas ressaltam que “ ação parece uma reação às derrotas que a Operação Lava Jato sofreu no último período devido aos abusos cometidos e às recentes vitórias judiciais que os defensores do ex-presidente Lula obtiveram judicial”.

No texto, assinado por Roberto Lamacchia, presidente da Associação de Juristas pela Democracia na Itália, e por Fabio Marcelli, diretor do Instituto de Estudos Jurídicos Internacionais do Conselho Nacional de Pesquisa, entre outros signatários, os juristas destacam que a operação autorizada pelo juiz Marcelo Bretas foi feita de “forma questionável” e “esperam que que a Justiça seja plenamente restabelecida na forma e conteúdo”.

“Um Estado democrático de direito não pode dobrar-se às práticas do lawfare, tantas vezes denunciadas pelo advogado Zanin, de que agora é a vítima”, ressalta o documento.

Leia a íntegra da nota de apoio dos juristas italianos ao advogado Cristiano Zanin.

NOTA PUBBLICA DI SOSTEGNO A CRISTIANO ZANIN

L'operazione Lava Jato, sotto il comando del giudice Marcelo Bretas, ha determinato in modo discutibile una perquisizione e il sequestro di documenti presso lo studio e la residenza dell'avvocato Cristiano Zanin Martins, responsabile della difesa dell'ex presidente Lula e autore di diversi ricorsi contro l'operazione.

Negli ultimi anni, Zanin ha contribuito a smascherare le ingiustizie del sistema giudiziario brasiliano, nonché gli attacchi allo Stato democratico di diritto.

L'azione ha le sembianze di una reazione alle sconfitte che l'Operazione Lava Jato ha subito nell'ultimo periodo a causa degli abusi commessi e alle recenti vittorie giudiziarie che i difensori dell'ex presidente Lula hanno ottenuto giudizialmente.

I sottoscrittori esprimono solidarietà all'avvocato Cristiano Zanin e al suo team, mentre auspicano che la Giustizia sia pienamente ristabilita nella forma e nel contenuto. Uno Stato democratico di diritto non può piegarsi alle pratiche caratteristiche del lawfare, tante volte denunciate dall'avvocato Zanin, di cui ora è lui stesso la vittima.

NOTA PÚBLICA DE APOIO A CRISTIANO ZANIN

A Operação Lava Jato, comandada pelo juiz Marcelo Bretas, determinou de forma questionável uma ação de busca e apreensão de documentos no escritório e na residência do advogado Cristiano Zanin Martins, responsável pela defesa do ex-presidente Lula e autor de vários recursos contra a referida operação.

Nos últimos anos, Zanin ajudou a desmascarar as injustiças do sistema judiciário brasileiro, bem como os ataques ao Estado Democrático de Direito.

A ação parece uma reação às derrotas que a Operação Lava Jato sofreu no último período em função dos abusos cometidos e das recentes vitórias judiciais que os defensores do ex-presidente Lula obtiveram judicialmente.

Os subscritores exprimem solidariedade ao advogado Cristiano Zanin e à sua equipe, enquanto esperam que a Justiça seja totalmente restabelecida na forma e no conteúdo. Um estado democrático de direito não pode se curvar às práticas características do lawfare, tantas vezes denunciadas pelo advogado Zanin, das quais ele próprio agora é vítima.

Firmano/Assinam

Simone da Silva Sanchez Talli

Roberto Lamacchia, avvocato Torino, presidente Associazione nazionale dei giuristi democratici

Stella Bruna Santo, advogada/SP

Sandro Vinícius Couto

Beatriz Cintra Labaki

Maria Coerin

Lúcio dos Santos Ferreira

Leina Maria Glaeser

Solange Luchini

Carlos Nunes da Costa

Michela Arricale, avvocata Roma

Carlo Cappellari, avvocato Venezia

Aurora D'Agostino, avvocata Padova

Arlete Moysés Rodrigues

Luigi Ficarra, avvocato Padova

Fausto Gianelli, avvocato Modena

Fabio Marcelli, dirigente di ricerca e direttore dell'Istituto di studi giuridici internazionali del CNR

André Rota Sena

Effiong L. Ntuk, avvocato Torino

Anna Maria Fasoli - impiegata

Carmelo Picciotto, avvocato Messina

Maria Beatriz soraci

Abdelali Lahmidi - Capo cantiere edile

Giovanni Russo Spena, giurista, già senatore Roma

Gianluca Schiavon, avvocato e responsabile giustizia PRC/SE

Barbara Spinelli, avvocata Bologna

Ana Cecília Canonico

Elena Vazquez, avvocata Madrid

Dirce Maria Conrado Veiga

Nicola Giudice, avvocato Palermo

Claudio Giangiacomo

Avv. Cesare Antetomaso

Cesare Antetomaso, avvocato, Roma, Italia

Patricia Massa

Agnes Jancar

soraia alexandra zanzine

Maria José Viana

ROCÍO BURGOS

Adriana Keli Salgado Servilha

Nazareno Galiè (Redattore del FarodiRoma)

PAULO FERREIRA SAO PAULO

Miguel.Peralta

Cloraci Macedo

Airton Ciro de Carvalho

Sergio Bassoli CGIL

Fausto Gianelli - Avvocato (Italia)

Beatrice Ortu, archivista libero professionista

Avvocato Donatella Nonis - Giuristi Democratici Venezia

Arlindo da Silva Lourenço

Marco Consolo, Resp. Area Esteri e Pace, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Anna Camposampiero

Marcos Freitas Guimarães

Francesco Andreini - Italia

Comitato Contro la Guerra Milano

Associazione [email protected] Mst-Italia

Gabriela Lima Bolonha ( Itália)

