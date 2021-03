Paraguaios voltam às ruas para exigir saída de Mario Abdo da presidência

247 - Cidadãos paraguaios se reuniram nesta terça-feira (16), em várias avenidas de Assunção, pelo décimo segundo dia consecutivo para pedir a renúncia ou impeachment do presidente Mario Abdo Benítez e do vice-presidente Hugo Velázquez, segundo reportagens da mídia local.

Os manifestantes, em sua maioria jovens, carregavam bandeiras paraguaias e cartazes com frases que denunciavam a má gestão da pandemia do coronavírus realizada pelo governo do presidente Abdo, a quem acusaram especificamente de desvio de recursos da pandemia.

Nesta terça-feira, a oposição mais uma vez catalogou a estratégia do governo diante da crise da saúde como "desastrosa"; após dois relatórios de transferências vieram à tona, que foram feitas para as contas erradas para a compra de vacinas contra a Covid-19, informa a Telesul.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.