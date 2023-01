Parceria econômica da China com países da Ásia e Pacífico completa um ano

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês) completou um ano no dia 1º de janeiro. O acordo de livre comércio trouxe enormes oportunidades para as empresas dos países envolvidos nesses 12 meses.

A RCEP foi promovida pela Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e conta com 15 países membros, incluindo 10 membros da Asean, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A parceria é considerada o maior acordo de livre comércio do mundo. Perante os desafios da antiglobalização e frágil recuperação econômica, a RCEP é como “uma luz que saiu das nuvens”.

A adesão da China é decisiva, porque não só mostrou a ampliação da abertura do país, como também injetou muito vigor para o acordo.

As estatísticas mostram que a economia chinesa ocupa cerca de 60% da RCEP, 90% das mercadorias entre a China e os países concernentes têm tarifa zero. Nos primeiros 11 meses de 2022, o valor comercial total entre a China e os parceiros da RCEP chegou a 11,8 trilhões de yuans, aumentando 7,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A previsão do Instituto Peterson de Economia Internacional dos Estados Unidos é que até 2030, a RCEP poderá gerar um aumento de US$ 519 bilhões em exportações para seus membros.

Só no primeiro semestre de 2022, as empresas chinesas solicitaram 266 mil certificados ou declarações de produção original, envolvendo 97,9 bilhões de yuans em mercadorias.

Para os países da Asean, a RCEP reduziu as tarifas de importações e aumentou as oportunidades de empregos. Nos primeiros dez meses de 2022, o valor das exportações chinesas para a Asean atingiu US$ 798,4 bilhões, um aumento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Prevê-se que até 2035, a taxa de crescimento do PIB da Asean poderá adicionar 4,47% por causa do impulso da RCEP.

Além disso, a parceria é também o primeiro acordo de livre comércio que conta com a participação da China, Japão e Coreia do Sul, o que promoveu muito a integração econômica da Ásia Oriental. As tarifas de alimentos e bebidas japonesas reduziram de 40% para zero. A empresa sul-coreana de semicondutores SK Hynix anunciou que poderia aumentar o investimento para US$ 3,6 bilhões na China nos próximos cinco anos a partir de 2022.

O presidente executivo da Câmara Comercial China-Asean, Xu Ningning, disse que é a hora para as cooperações de todas as partes envolvidas e as empresas chinesas devem aproveitar a oportunidade para fazer mais contribuições para o desenvolvimento de alta qualidade do país.

