Parlamentar canadense aliado do governo planeja se demitir e denuncia genocídio na Faixa de Gaza

247 - Um deputado canadense aliado do governo do primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que considera renunciar ao posto de secretário parlamentar da ministra das Relações Exteriores, Mélanie Joly, por conta das atitudes de Ottawa em relação à guerra genocida que Israel conduz na Faixa de Gaza.

De acordo com infomações da CBC News, Rob Oliphant criticou a decisão de Trudeau de boicotar a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês).

“Meu coração desaba. Meu coração dói, porque a única maneira de conseguir essa ajuda é a UNRWA", disse o parlamentar da ala liberal em uma conversa de telefone vazada com um eleitor.

Ele também afirmou que Israel comete genocídio na Faixa de Gaza. “Acredito que há atividade genocida por parte de Israel?", questionou ele. "Provavelmente sim, pelo que vi".

Oliphant também alertou que a abordagem do governo canadense, e a dos seus aliados ocidentais, terá consequências perigosas. “O meu receio é que o Sul Global se rebele totalmente e levante armas, talvez literalmente, porque não ouvimos”, disse ele.

