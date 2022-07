Parlamento britânico denuncia ameaças eleitorais e violência política de Bolsonaro; leia a íntegra

Apoie o 247

247 - Integrantes do parlamento britânico assinaram uma moção especial condenando as ameaças de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e ao aumento da violência política promovida por ele e seus seguidores.

Segundo reportagem exclusiva do site Brasilwire, assinada pelo editor Brian Mier, os parlamentares também manifestaram “profunda preocupação com os relatos de violência política contra representantes do Partido dos Trabalhadores no Brasil” e condenaram o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, pelo bolsonarista Jorge Guaranho, ocorrrido no sábado (9), em Foz do Iguaçu.

A moção foi apresentada pelo parlamentar de oposição do Partido Trabalhista de Leeds East, Richard Burgon, presidente da Iniciativa de Solidariedade ao Brasil e já foi apoiada por 16 deputados, incluindo trabalhistas, além de membros do Partido Nacional Escocês, SDLP e independentes, incluindo o ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn.

Brasilwire - Políticos britânicos assinaram uma moção especial em defesa da democracia brasileira , após as ameaças ao processo eleitoral feitas pelo presidente neofascista Jair Bolsonaro e seu governo dominado por militares. Essa ameaça foi amplificada por uma onda de violência política em todo o país, incluindo o assassinato do militante do PT, Marcelo Arruda.

O texto da moção inicial, obtido antes da publicação pela Brasilwire, diz o seguinte:

“EDM( Movimento do início do dia) 285: apresentado em 12 de julho de 2022.

Violência política e eleição presidencial no Brasil.

“Esta Câmara expressa sua profunda preocupação com os relatos de violência política contra representantes do Partido dos Trabalhadores no Brasil antes das eleições presidenciais de outubro deste ano; observa que o presidente brasileiro de extrema-direita Jair Bolsonaro e seus ministros, quase metade dos quais são generais militares, fizeram repetidas ameaças contra a integridade das próximas eleições deste ano; observa ainda que estas pioraram à medida que o ex-presidente e líder do Partido dos Trabalhadores Lula da Silva abriu lideranças significativas nas pesquisas; está preocupado com o fato das ameaças, intimidações e discursos de ódio por parte do Presidente e dos seus apoiadores criarem um contexto em que os atos de violência política são mais prováveis; condena o assassinato em 9 de julho na festa de aniversário de Marcelo Arruda, dirigente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Foz do Iguaçu, por um apoiador de Bolsonaro que cantou “nós somos Bolsonaro aqui”; observa que os apoiadores de Bolsonaro também atacaram comícios pró-Lula, inclusive com uma bomba caseira e o uso de drones para lançar fezes sobre a multidão; e pede ao governo britânico que demonstre sua preocupação com o governo brasileiro sobre esses relatos de violência e intimidação, alem de exigir que as próximas eleições sejam livres e justas”.

O principal patrocinador da moção é o parlamentar de oposição do Partido Trabalhista de Leeds East Richard Burgon, presidente da Iniciativa de Solidariedade ao Brasil, fundada há quatro anos em resposta à polêmica eleição de Bolsonaro, na qual o atual candidato Lula da Silva foi preso para evitar sua provável vitória.

Até agora, a moção eleitoral do Brasil foi apoiada por 16 deputados, incluindo trabalhistas, Partido Nacional Escocês, SDLP e Independentes, incluindo o ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn.

O governo conservador do Reino Unido tem desfrutado de um relacionamento próximo com Bolsonaro e seus aliados. A Brasilwire revelou por meio de pedidos de liberdade de informação que o candidato de extrema-direita havia realizado uma sucessão de reuniões com autoridades britânicas nos meses e anos anteriores à sua eleição. Não está claro se algum parlamentar do Partido Conservador apoiará a nova moção.

