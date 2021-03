Parlamento chinês conclui trabalhos da sessão anual

247 - O Parlamento chinês concluiu nesta quinta-feira (12), os trabalhos de sua sessão anual.

Os líderes chineses Xi Jinping, Li Keqiang, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng e Wang Qishan participaram da reunião de encerramento da quarta sessão da 13ª APN no Grande Palácio do Povo em Pequim.

Li Zhanshu, um dos presidentes executivos da sessão, dirigiu a reunião final, da qual participaram cerca de 3.000 deputados.

Os legisladores adotaram as emendas à lei orgânica e às regras processuais da APN. O presidente Xi Jinping assinou ordens presidenciais para promulgar as emendas.

Na reunião foi adotada uma decisão sobre a melhora do sistema eleitoral da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Os legisladores também aprovaram o Esquema do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os Objetivos de Longo Prazo até o Ano de 2035, o relatório de trabalho do governo, e os relatórios de trabalho do Comitê Permanente da APN, do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular.

Também aprovaram um relatório sobre a implementação do plano 2020 para o desenvolvimento econômico e social nacional, e o plano 2021 para o desenvolvimento econômico e social nacional.

Os legisladores ainda aprovaram um relatório sobre a execução dos orçamentos central e locais para 2020, assim como o orçamento central para 2021.

Ao discursar na reunião, Li Zhanshu disse que a sessão anual completou com sucesso sua agenda, informa a Xinhua.

A decisão sobre a melhora do sistema eleitoral de Hong Kong foi altamente endossada por todos os deputados, disse.

Li pediu uma melhor alavancagem dos papéis das assembleias populares na viagem em direção à construção total de uma China socialista moderna.

Li pediu uma união mais estreita ao redor do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) com o Camarada Xi Jinping no núcleo, pois o PCC celebrará seu centenário este ano. Ele também pediu avanço na realização do Sonho Chinês de revitalização nacional.

