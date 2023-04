Parlamento Europeu aprova criação de força militar da UE até 2025

Apoie o 247

MOSCOU, 19 de abril (Sputnik) - Os membros do Parlamento Europeu aprovaram na quarta-feira o estabelecimento da 'Capacidade de Implantação Rápida (RDC)' da União Europeia, que deve estar totalmente operacional até 2025, para responder a crises geopolíticas em todo o mundo.



"Em uma resolução adotada na quarta-feira por 444 votos a favor, 96 contra e 86 abstenções, os eurodeputados apoiam a proposta de estabelecer a Capacidade de Implantação Rápida da UE", disse o parlamento em um comunicado.



Os legisladores europeus argumentam que esta iniciativa deve aumentar a capacidade da UE "para efetivamente prevenir ou reagir a crises e proteger" cidadãos e valores europeus "em todo o mundo".



"A RDC deve ser projetada para refletir o novo contexto geopolítico e atingir capacidade operacional total até 2025, o mais tardar, dizem os eurodeputados", disse o comunicado.



De acordo com a resolução, a RDC será composta por 5.000 militares, e o financiamento necessário para sua operação será fornecido pelo orçamento da UE e pelo aumento do European Peace Facility, que atualmente é usado para financiar o fornecimento de armas à Ucrânia.



Além disso, a declaração do parlamento especificou que os estados membros da UE poderão usar essa força de reação rápida "para o dever nacional em caso de emergência".



Em maio de 2021, 14 ministros da Defesa da UE instaram o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, a preparar um projeto para uma força de reação rápida da UE encarregada de lidar com crises externas. Em março de 2022, a proposta foi apresentada em consonância com o roteiro Bússola Estratégica.

