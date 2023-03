Parlamento Europeu silencia verdade inconveniente sobre os EUA e a Otan, diz deputado

Apoie o 247

Sputnik - O Parlamento Europeu silencia a verdade sobre a guerra que está sendo travada pelos EUA e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), escreveu no Twitter o eurodeputado Mick Wallace.

“É inconveniente para os fomentadores da guerra no Parlamento Europeu dizer a verdade sobre a estúpida guerra por procuração dos EUA e da Otan. Eles gostariam de silenciar qualquer um que tenha a ousadia de expor a loucura de fornecer armas sem fim à Ucrânia, condenando tantos ucranianos a morrer, disse o deputado europeu.

No início desta semana, Wallace declarou que a existência da Otan impede o estabelecimento da paz e da estabilidade na Ucrânia.

"O conflito na Ucrânia continua, milhares de pessoas morrem, mas a Otan não quer o fim do conflito – Boris Johnson [em abril passado] esteve em Kiev para impedir o estabelecimento da paz. Não haverá paz e estabilidade enquanto a Otan existir", escreveu o político.

Moscou tem alertado o Ocidente sobre o envio de armas para Kiev e deixado claro que as cargas com armamento serão consideradas "alvos legítimos das Forças Armadas da Rússia".

