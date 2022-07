Parlamento Europeu votará moção para condenar Bolsonaro e ação pode prejudicar Brasil na OCDE

Apoie o 247

Sputnik - Segundo observadores, o texto que será votado é uma espécie de moção de censura do Parlamento contra a política ambiental do governo brasileiro. Europeus deixaram claro que a não mudança desta política dificultará inserção do Brasil na OCDE.

Nesta quinta-feira (7), o Parlamento Europeu votará uma resolução que, se aprovada, condenará o presidente, Jair Bolsonaro (PL), por sua política ambiental e de direitos humanos, usando as mortes do indigenista, Bruno Pereira, e do jornalista britânico, Dom Phillips, como exemplo das violações cometidas no país.

De acordo com a coluna de Jamil Chade no UOL, o documento ainda vai pedir que o Brasil se comprometa com acordos climáticos e de direitos humanos antes que qualquer aproximação maior seja feita entre o bloco e o país.

Os europeus deixam claro inclusive que não aceitarão a adesão do Brasil na OCDE enquanto tais temas não forem solucionados.

O primeiro texto elaborado para votação era mais duro, e propunha até que o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul não fosse ratificado e que seu conteúdo fosse reaberto para que uma nova negociação possa ocorrer, entretanto, o texto final que será submetido ao voto foi suavizado, na esperança de conseguir um amplo número de apoios, relata a mídia.

O documento ainda pede a restauração e reforço da capacidade das agências ambientais; em particular, apela à "desmilitarização da Funai", além do maiores recursos.

