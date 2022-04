Participação reduzida de eleitores pode favorecer eleição da extrema direita na França

Apoie o 247

RFI - A participação no primeiro turno da eleição presidencial francesa se anuncia em queda. Ao meio-dia no horário local (7h em Brasília) neste domingo (10), os primeiros números foram revelados pelo Ministério do Interior, apontando uma diminuição de 3% em relação à última eleição, em 2017.

Conforme os dados, 25,4% dos eleitores já foram votar, contra 28,5% no mesmo horário em 2017. O voto não é obrigatório na França.

O possível elevado índice de abstenção, somado ao voto dos cerca de 32% de indecisos, segundo as pesquisas, pode resultar em surpresas na apuração das urnas, esta noite. As últimas sondagens divulgadas na sexta-feira (8) apontavam uma redução da diferença de entre o atual presidente, Emmanuel Macron, que concorre à reeleição, e a candidata da extrema direita Marine Le Pen.

Os cientistas políticos têm lembrado que, em 2002, há 20 anos, a forte abstenção foi um aspecto decisivo para levar para o segundo turno o ex-líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen, pai de Marine, contra o conservador Jacques Chirac, na época.

Neste domingo, ensolarado em quase todo o país, as primeiras projeções dos resultados serão reveladas às 20h (15h em Brasília), logo após o fechamento de todas as seções, abertas desde as 8h no horário local (3h em Brasília).

Campanha sem debate

Quase 49 milhões de franceses estão aptos a participar. A campanha eleitoral foi atípica, ao ser perturbada pela Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Não houve debate entre os 12 candidatos e a mobilização da militância foi a mais fraca em anos.

Além de Macron e Le Pen, concorrem também nomes da esquerda, como Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo e o ecologista Yannick Jadot, da direita tradicional, Valérie Pécresse, além de um segundo candidato da extrema direita, Éric Zemmour.

A publicação de novas pesquisas está proibida desde sexta-feira (8) à noite, com o encerramento da campanha eleitoral. Neste sábado e domingo, os candidatos não podem se pronunciar em público e a imprensa francesa não deve publicar prognósticos sobre os resultados, de acordo com a legislação eleitoral do país.

Eleitores registrados no continente americano, como no Brasil, já votaram no sábado, devido à diferença de fuso-horário em relação à França.

