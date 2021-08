Partido Comunista da China lança documento oficial sobre sua "missão histórica e valores"

A publicação foi realizada pelo Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh edit

Rádio Internacional da China - O Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) publicou nesta quinta-feira (26) o documento “Missão Histórica e Valores de Ações do PCCh”.

Segundo o documento, nos últimos 100 anos, todos os trabalhos, sacrifícios e lutas do PCCh têm sempre o mesmo objetivo: realizar a revitalização da nação chinesa e trazer uma vida feliz para o povo chinês. O povo é e sempre foi a maior prioridade do PCCh e todos os trabalhos do partido devem corresponder aos interesses do povo.

O documento indica que o marxismo é o pensamento orientador e a alma do PCCh. Os êxitos do PCCh e os sucessos do socialismo com características chinesas são resultados da aplicação do marxismo. A história do PCCh é também uma história do desenvolvimento e da inovação do marxismo.

O documento também ressalta que o PCCh pode administrar bem um país tão grande e unir todas as pessoas porque tem uma grande força de liderança. Além disso, o PCCh tem a coragem de corrigir seus erros e realizar autorreformas, o que é a razão de ser sempre avançado e vigoroso.

