Partido de Evo lidera pesquisas na Bolívia

247 - Pesquisa de opinião divulgada neste domingo (26) mostra que o Movimento Al Socialismo (MAS), partido do ex-presidente Evo Morales, está na frente nas intenções de voto para as próximas eleições na Bolívia, que acontecem no dia 3 de maio, segundo o jornal Página Siete.

A reportagem da revista Exame destaca que "a pesquisa, criada pela empresa Mercados y Muestras, foi realizada entre os dias 9 e 13 deste mês. O questionário não tinha o nome do candidato do MAS, o ex-ministro da economia Luis Arce, que foi nomeado oficialmente pelo partido depois do período da pesquisa, mas apenas mencionava a sigla partidária."

A matéria ainda acrescenta que "o partido do ex-presidente, que se encontra refugiado na Argentina desde dezembro, obteve 26% de intenção de voto. Em seguida, aparecem o candidato de direita, Luis Fernando Camacho, e o ex-presidente Carlos Mesa, ambos com 17%. A pesquisa também incluiu a possibilidade de candidatura da presidente interina Jeanine Áñez, que figura com 12%."