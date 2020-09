Alemanha: partido de extrema-direita expulsa ex-porta-voz que sugeriu mandar imigrantes para a câmara de gás

As declarações de Christian Lüth, da AfD, foram filmadas sem que ele soubesse, em fevereiro. Ele conversava em um bar em Berlim com uma youtuber que queria contratar edit

247 - O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) demitiu nesta segunda-feira,28, seu ex-porta-voz Christian Lüth por declarações em que ele sugere mandar imigrantes para a câmara de gás.

As declarações foram filmadas sem que ele soubesse, em fevereiro. Ele conversava em um bar em Berlim com uma youtuber que queria contratar e afirmou ser a favor da entrada de imigrantes no país “porque ficaria melhor para a AfD”.

“Quanto pior a Alemanha estiver, melhor para a AfD. Depois podemos fuzilar todos eles. Ou mandá-los para a câmara de gás, ou o que você quiser. Eu não me importo!", afirmou o ex-assessor do partido.