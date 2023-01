Partido Republicano pede renúncia de George Santos nos EUA

Apoie o 247

247 - O deputado norte-americano George Santos (Partido Republicano) está sendo pressionado para renunciar ao cargo por integrantes da sua legenda no Estado de Nova York, no Nordeste dos Estados Unidos.

De acordo com investigações, o político fraudou o currículo e mentiu sobre a carreira profissional dele na campanha eleitoral para a Câmara dos Deputados. Outra denúncia, desta vez apresentada à Comissão Eleitoral Federal do país, o deputado não respeitou as regras do financiamento eleitoral dos EUA.

"Ele desonrou a Câmara dos Deputados", disse o presidente republicano do condado de Nassau, no Estado de Nova York, Joseph Cairo.

