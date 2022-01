Partido Socialista conquista maioria absoluta em Portugal

Partido do premiê António Costa conquista vitória histórica contrariando todas as pesquisas edit

247 - O Partido Socialista venceu as eleições legislativas de Portugal neste domingo (30) e garantiu maioria absoluta no Parlamento, contrariando as pesquisas de intenção de voto que apontavam um empate técnico entre o PS e o PSD (Partido Social-Democrata, de direita).

Com 99,13% dos votos apurados, os socialistas conquistaram 41,68% dos sufrágios e ao menos 117 cadeiras na Assembleia da República.

Em pronunciamento na noite deste domingo, o líder socialista António Costa tentou afastar os temores de que fará um governo exclusivista: "Uma maioria absoluta não é um poder absoluto. Não é governar sozinho. É uma responsabilidade acrescida. Governar é para e com todos os portugueses. Essa será uma maioria de diálogo, com todas as forças políticas que representam na Assembleia da República os portugueses na sua generalidade", afirmou.

O PSD ficou com 27,8% dos votos e elegeu 71 deputados.

Além da maioria absoluta do Partido Socialista, a novidade destas eleições é um aumento da bancada do partido da extrema direita Chega, que assumiu o posto de terceira maior força política do país. O Chega, que só tinha um deputado, elegeu neste domingo 12 parlamentares.

O Partido Comunista elegeu seis deputados, metade do que tinha conquistado em 2019, e o Bloco de Esquerda sofreu o maior tombo. De 19 deputados que elegeu em 2019, fica com apenas cinco na nova legislatura.

