Partidos comunistas do mundo condenam a "guerra imperialista na Ucrânia"

247 - Foi divulgada neste sábado (12) uma declaração de 38 partidos comunistas e operários do mundo e 30 organizações da Juventude que condenam a "guerra imperialista na Ucrânia". Não há nenhuma legenda ou organização brasileira entre os signatários.

"A decisão da Federação Russa de reconhecer inicialmente a 'independência' das chamadas 'Repúblicas Populares' em Donbass e depois proceder uma intervenção militar russa, que está ocorrendo sob o pretexto da 'autodefesa' da Rússia a 'desmilitarização' e 'desfascistização' da Ucrânia, não foi feita para proteger o povo da região ou a paz, mas para promover os interesses dos monopólios russos no território ucraniano e sua feroz competição com os monopólios ocidentais", diz a declaração.

É necessária uma luta independente contra os monopólios e as classes burguesas, pela derrubada do capitalismo, pelo fortalecimento da luta de classes contra a guerra imperialista, pelo socialismo!

1. Os partidos comunistas e operários que assinam esta Declaração Conjunta se opõem ao conflito imperialista na Ucrânia, que constitui uma das consequências da trágica situação para os povos formados após a derrubada do socialismo e a dissolução da União Soviética. Tanto as forças burguesas quanto as oportunistas estão completamente expostas. Há anos lutam contra a URSS e recentemente comemoraram o 30º aniversário de sua dissolução, silenciando o fato de que a restauração do capitalismo significou o desmantelamento das conquistas históricas dos trabalhadores e trouxe os povos da URSS de volta à era da exploração de classe e das guerras imperialistas.

2. Os desenvolvimentos na Ucrânia, que estão ocorrendo no quadro do capitalismo monopolista, estão ligados aos planos dos EUA, da OTAN e da UE e sua intervenção na região no contexto de sua acirrada competição com a Rússia capitalista pelo controle dos mercados, matérias-primas e redes de transporte do país. Essas buscas são ocultadas por potências imperialistas, que estão em conflito promovendo seus próprios pretextos como “defender a democracia”, “autodefesa” e o direito de “escolher suas alianças”, o cumprimento dos princípios da UN ou da OSCE, ou supostamente “fascismo”, enquanto deliberadamente separam o fascismo do sistema capitalista que o origina e o utiliza.

3. Denunciamos a atividade das forças fascistas e nacionalistas na Ucrânia, o anticomunismo e a perseguição aos comunistas, a discriminação contra a população de língua russa, os ataques armados do governo ucraniano contra o povo de Donbas. Condenamos a utilização de forças políticas reacionárias da Ucrânia, incluindo grupos fascistas, pelas potências euro-atlânticas para a implementação de seus planos. Além disso, a retórica anticomunista contra Lenin, os bolcheviques e a União Soviética, à qual a liderança russa recorre para justificar seus próprios planos estratégicos na região, é inaceitável. No entanto, nada pode manchar a enorme contribuição do socialismo na União Soviética, que era uma união multinacional de repúblicas socialistas iguais.

4. A decisão da Federação Russa de reconhecer inicialmente a “independência” das chamadas “Repúblicas Populares” em Donbas e depois proceder uma intervenção militar russa, que está ocorrendo sob o pretexto da “autodefesa” da Rússia a “desmilitarização” e “desfascistização” da Ucrânia, não foi feita para proteger o povo da região ou a paz, mas para promover os interesses dos monopólios russos no território ucraniano e sua feroz competição com os monopólios ocidentais. Expressamos nossa solidariedade aos comunistas e aos povos da Rússia e da Ucrânia e estamos ao lado deles para fortalecer a luta contra o nacionalismo, que é fomentado por cada burguesia. Os povos de ambos os países, que viveram em paz e prosperaram conjuntamente no quadro da URSS, assim como todos os outros povos não têm interesse em apoiar um ou outro imperialismo ou aliança que sirva aos interesses dos monopólios.

5. Destacamos como altamente perigosas as ilusões alimentadas pelas forças burguesas que afirmam que poderia haver uma “melhor arquitetura de segurança” na Europa pela intervenção da UE, a OTAN “sem planos militares e sistemas de armas agressivos em seu território”, uma “UE pró-paz”, ou um “mundo multipolar pacífico”, etc. Todos esses pressupostos nada têm a ver com a realidade e são enganosos para a luta anticapitalista e anti-imperialista, que busca cultivar a percepção de que o “imperialismo pacífico” pode existir. No entanto, a verdade é que a OTAN e a UE, como qualquer união capitalista transnacional, são alianças predatórias de natureza profundamente reacionária que não podem se tornar pró-povo e continuarão a agir contra os direitos dos trabalhadores e contra os povos; que o capitalismo anda de mãos dadas com as guerras imperialistas.

6. Apelamos aos povos dos países cujos governos estão envolvidos nos acontecimentos, especialmente através da OTAN e da UE, mas também da Rússia, a lutar contra a propaganda das forças burguesas que atraem o povo para o moedor de carne da guerra imperialista usando vários pretextos espúrios. Exigimos o fechamento de bases militares, o retorno para casa das tropas enviadas em missões no exterior, para fortalecer a luta pelo desengajamento dos países dos planos e alianças imperialistas como a OTAN e a UE.

7.O interesse da classe trabalhadora e das camadas populares exige que reforcemos o critério de classe para analisar os desenvolvimentos atuais, traçando nosso próprio caminho de forma independente contra os monopólios e as classes burguesas, pela derrubada do capitalismo, pelo fortalecimento da luta de classes contra a guerra imperialista, pelo socialismo, que permanece tão oportuno e necessário como sempre

Partidos Comunistas e Operários que assinam a Declaração Conjunta

Partido Argelino para a Democracia e o Socialismo

Partido Comunista do Azerbaijão

Partido do Trabalho da Áustria

Partido Comunista de Bangladesh

Partido Comunista da Bélgica

União dos Comunistas na Bulgária (Movimento “Che Guevara”)

Partido Comunista do Canadá

Partido Comunista na Dinamarca

Partido Comunista de El Salvador

Partido Comunista da Finlândia

Partido Comunista Revolucionário da França (PCRF)

Partido Comunista da Grécia

Partido Comunista do Curdistão-Iraque

Partido dos Trabalhadores da Irlanda

Frente Comunista (Itália)

Movimento Socialista do Cazaquistão

Partido Socialista da Letônia

Partido Comunista de Malta

Partido Comunista do México

Novo Partido Comunista da Holanda

Partido Comunista da Noruega

Partido Comunista Palestino

Partido Comunista do Paquistão

Partido Comunista Paraguaio

Partido Comunista Peruano

Partido Comunista das Filipinas [PKP 1930]

Partido Comunista da Polônia

Partido Socialista Romeno

Partido Comunista Sul-Africano

Partido Comunista dos Trabalhadores da Espanha

Frente de Libertação Popular (JVP) – Sri Lanka

Partido Comunista Sudanês

Partido Comunista da Suazilândia

Partido Comunista da Suécia

Partido Comunista Suíço

Partido Comunista Sírio

Partido Comunista da Turquia

União dos Comunistas da Ucrânia

Organizações da Juventude Comunista que assinam a Declaração Conjunta

Seção da Juventude do Partido do Trabalho da Áustria

União da Juventude de Bangladesh

Jovens comunistas da Bélgica

Juventude Comunista da Bolívia

União da Juventude Comunista, República Tcheca

Juventude Comunista da Dinamarca

Juventude Comunista do Partido Comunista dos Trabalhadores, Finlândia

União da Juventude Comunista, França

Juventude Comunista da Grécia

Juventude Comunista da Guatemala

Conolly Youth Movement, Irlanda

Juventude do Partido dos Trabalhadores, Irlanda

Frente da Juventude Comunista, Itália

Frente da Juventude Comunista, México

União Nacional de Estudantes Livres do Nepal

Movimento da Juventude Comunista, Holanda

Federação Democrática de Estudantes, Paquistão

Frente Democrática da Juventude, Paquistão

Juventude Comunista Palestina

Juventude Comunista Paraguaia

União da Juventude Socialista, Romênia

Liga da Juventude Comunista Revolucionária (bolcheviques), Rússia

Coletivos de Jovens Comunistas, Espanha

União dos Estudantes Socialistas, Sri Lanka

União da Juventude Socialista, Sri Lanka

Juventude Comunista da Suécia

União da Juventude Comunista Leninista do Tajiquistão

Juventude Comunista da Turquia

Liga dos Jovens Comunistas EUA

Juventude Comunista da Venezuela

