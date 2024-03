Partidos palestinos proclamam unidade em reunião histórica em Moscou

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Facções palestinas, incluindo o Hamas e o Fatah, anunciaram na sexta-feira (1) a busca da “unidade de ação” no confronto com Israel, depois que representantes se reuniram em negociações organizadas pela Rússia, informa o Arab News.

A reunião em Moscou na quinta-feira reuniu Hamas, Jihad Islâmica, Fatah e outros grupos palestinos para conversações sobre a guerra em Gaza e um eventual período pós-guerra.

continua após o anúncio

Surgiu na sequência da demissão do governo da Autoridade Palestiniana, liderado pela Fatah e baseado na Cisjordânia ocupada.

O primeiro-ministro cessante, Mohammad Shtayyeh, pediu consenso entre os palestinos. Uma declaração do encontro destaca que haverá um “diálogo próximo” para colocá-las sob a bandeira da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

continua após o anúncio

As conversações “construtivas” de quinta-feira resultaram em acordo sobre pontos que incluem a necessidade da retirada das forças israelenses de Gaza e a criação de um Estado palestino, disse o comunicado.

Nos últimos anos, Moscou tem-se esforçado por manter boas relações com todos os grupos palestinos, incluindo a Fatah e o Hamas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: