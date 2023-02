Passa de 1,3 mil o número de mortos em terremoto que atingiu Turquia e Síria

Terremoto de magnitude 7,8 foi o pior a atingir a Turquia neste século. O tremor também foi sentido no Chipre e no Líbano edit

Reuters - Mais de 1.300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas nesta segunda-feira quando um terremoto atingiu o centro da Turquia e o noroeste da Síria, derrubando blocos de apartamentos e causando mais destruição em cidades sírias já devastadas por anos de guerra.

O terremoto de magnitude 7,8, que ocorreu no início de uma manhã escura de inverno, foi o pior a atingir a Turquia neste século. Também foi sentido no Chipre e no Líbano.

Equipes de resgate que operam em um inverno rigoroso retiravam vítimas dos escombros em toda a região.

"Fomos chacoalhados. Éramos nove em casa. Dois filhos meus ainda estão nos escombros, estou esperando por eles", disse uma mulher com o braço quebrado e ferimentos no rosto, falando em uma ambulância perto dos destroços de um prédio de sete andares onde ela morava em Diyarbakir, no sudeste da Turquia.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que 912 pessoas morreram, 5.383 ficaram feridas e 2.818 prédios desabaram.

Erdogan afirmou que não poderia prever quanto o número de mortos aumentaria à medida que os esforços de busca e resgate continuassem.

Na Síria, já devastada por mais de 11 anos de guerra civil, o Ministério da Saúde disse que mais de 326 pessoas morreram e 1.042 ficaram feridas. No noroeste controlado pelos rebeldes sírios, as equipes de resgate afirmaram que 147 pessoas morreram.

Em Diyarbakir, jornalistas da Reuters viram dezenas de trabalhadores vasculhando um monte de destroços, tudo o que restou de um grande edifício, retirando pedaços de destroços enquanto procuravam por sobreviventes. Ocasionalmente, eles levantavam as mãos e pediam silêncio, ouvindo sons de vida.

Imagens divulgadas no Twitter mostraram dois prédios vizinhos desabando um após o outro em Aleppo, na Síria, enchendo a rua de poeira. Dois moradores da cidade, que foi fortemente danificada pela guerra, disseram que os prédios caíram horas após o terremoto.

"Foi como o apocalipse", disse Abdul Salam al Mahmoud, um sírio contatado pela Reuters da cidade de Atareb.

Na Síria, o presidente Bashar al-Assad realizou uma reunião de emergência para revisar os danos e discutir os próximos passos, informou seu gabinete.

Pessoas em Damasco e nas cidades libanesas de Beirute e Trípoli correram para a rua e pegaram seus carros para fugir de prédios com medo de desabamentos, disseram testemunhas.

Erdogan disse que 45 países se ofereceram para ajudar nos esforços de busca e resgate.

O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 17,9 km. Relatou uma série de terremotos, um de magnitude 6,7.

A região atravessa falhas sísmicas.

"A combinação de grande magnitude e profundidade rasa tornou esse terremoto extremamente destrutivo", disse Mohammad Kashani, professor associado de engenharia estrutural e sísmica da Universidade de Southampton.

Foi o terremoto mais grave da Turquia desde 1999, quando um de magnitude semelhante devastou Izmit e a densamente povoada região oriental do Mar de Mármara, perto de Istambul, matando mais de 17.000 pessoas.

