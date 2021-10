Paulo Guedes é vaiado na Itália ao sair de reunião do G-20 (vídeo)

Ministro da Economia foi alvo de protestos por manter uma offshore em um paraíso fiscal e pelo descontrole inflacionário no Brasil edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, que está na Itália para participar da reunião de cúpula do G20, foi vaiado por manifestantes ao caminhar em direção a um veículo em Roma. Além das vaias, Guedes também foi criticado pelo fato de manter uma offshore em um paraíso fiscal e pelo descontrole inflacionário no Brasil. Jair Bolsonaro também foi vaiado ao passear pelas ruas da capital italiana.

“Paulo Guedes como é que você explica essa inflação do Brasil com mais de 10%? Como é que você explica? Pelo amor de Deus, Paulo Guedes, pede demissão. Você não tem moral de estar ocupando o cargo que está. Ministro da Economia com conta em offshore, isso não existe. É conflito de interesse”, disparou um manifestante.

Confira o momento em que Paulo Guedes é vaiado em Roma.

PUBLICIDADE

E Paulo Guedes saiu pela porta dos fundos, mas não escapou aos elogios pic.twitter.com/ecc2z9ac0f — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) October 30, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE