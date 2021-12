PC da China e partidos de 140 países e regiões divulgam declaração conjunta sobre a democracia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Uma “Declaração conjunta para buscar autonomamente os caminhos da democracia e promover de mãos dadas o desenvolvimento comum” foi publicada nesta segunda-feira (13) por 355 partidos, organizações sociais e think tanks de 140 países e regiões do mundo. A declaração foi publicada em conjunto com o Partido Comunista da China.

O documento destaca que a democracia é um importante resultado do desenvolvimento político da humanidade, mas não existe um sistema democrático que seja adequado para todos os países, porque a diversidade é a razão essencial da beleza das civilizações e do desenvolvimento do mundo. Os diferentes países contam com diferentes histórias, culturas, sistemas sociais e fases de desenvolvimento.

Por isso, os signatários da declaração se opõem à interferência nos assuntos internos de outros países com o pretexto de democracia e conclamam a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para toda a humanidade.

Segundo o documento, promover a democracia com um padrão único é exatamente uma conduta não democrática.

Além disso, a declaração enfatiza que a democratização das relações internacionais já é uma tendência histórica e precisa da prática do verdadeiro multilateralismo.

