PCCh pede sugestões de personalidades de fora do Partido sobre o relatório do 20º Congresso

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) convocou recentemente um simpósio em Pequim para pedir opiniões e sugestões de personalidades fora do Partido sobre o relatório de seu 20º Congresso Nacional que começará no dia 16 deste mês.

Os líderes e representantes de partidos democráticos do país, da Federação Nacional de Indústria e Comércio da China e de pessoas sem partido participaram da reunião. Eles avaliaram positivamente os trabalhos do PCCh nos últimos dez anos, desde seu 18º Congresso Nacional, e deram sugestões sobre os conteúdos do relatório, tais como o aumento do consenso sobre a grande revitalização da nação chinesa, o estabelecimento do sistema de comunicação internacional sobre direitos humanos, o desenvolvimento do nordeste do país, o impulso da capacidade de inovação autônoma e os investimentos na saúde pública, entre outros.

Depois de ouvir atentamente as palavras dos participantes, o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, fez um discurso importante. Ele disse que a elaboração do relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh é um importante trabalho para preparar o evento, por isso, é preciso aproveitar bem a democracia e as pesquisas para obter mais sugestões e sabedorias.

Xi Jinping lembrou que, desde o final de fevereiro deste ano, o Departamento da Frente Única do Comitê Central do PCCh já pede opiniões e sugestões de pessoas fora do Partido sobre os tópicos do 20º Congresso Nacional. Ele enfatizou que a frente única é uma importante experiência histórica da luta de cem anos do PCCh. Na nova era de dez anos, as causas do Partido e do país conquistaram importantes êxitos e mudanças, o que é um resultado da forte liderança do Comitê Central do PCCh, dos duros trabalhos dos povos de todas as etnias, como também dos esforços das personalidades dos partidos democráticos, da Federação Nacional de Indústria e Comércio e sem partidos.

