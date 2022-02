Pedro Castillo empossa novos ministros no Peru

Apoie o 247

247 - O presidente do Peru, Pedro Castillo, empossou nesta terça-feira (1) um novo ministério, renovado pela terceira vez em seis meses. O novo gabinete será liderado por Héctor Valer, designado como primeiro-ministro, informa a Telesul.

Foram empossados nove novos ministros. O Ministério das Relações Exteriores será comandado por César Landa. Na pasta da Justiça e Direitos Humanos continuará Aníbal Torres, enquanto os ministros da Educação, Rosendo Serna; o da Saúde, Hernando Cevallos; Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sánchez; Trabalho, Betssy Chavez; e Produção, Jorge Prado Palomino, permaneceram nos cargos.

O contra-almirante e ex-inspetor da Marinha, José Luis Gavidia, será o novo chefe do Ministério da Defesa, sucessor do ex-procurador Juan Carrasco, enquanto Óscar Graham assumirá o lugar de Pedro Francke como chefe do Ministro da Economia e Finanças.

Como ministro do Interior, o ex-chefe de polícia Alfonso Chávarry foi empossado para substituir o advogado Avelino Guillén. Por sua vez, os titulares de Transportes, Juan Silva; Habitação, Geiner Alvarado López; e Desenvolvimento e Inclusão Social, Dina Boluarte Zegarra são ratificados no novo gabinete.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação é representado pelo funcionário agrário Alberto Ramos, Energia e Minas pela advogada Alessandra Herrera, Mulheres e Populações Vulneráveis ​​pela deputada oficial Katy Ugarte, Meio Ambiente pelo professor Wilber Supo e Cultura pelo advogado Alejandro Salas.

Pedro Castillo enviou uma mensagem ao novo gabinete, na qual ratificou “o compromisso de trabalhar pelo Peru, priorizando as necessidades de todos os peruanos e as grandes reformas que consolidarão o bem-estar nacional”.

A renúncia da então primeira-ministra Mirtha Vásquez foi baseada na declaração de que o Peru havia chegado a "um momento crítico". “A crise no setor do Interior é a expressão de um problema estrutural de corrupção em várias instâncias do Estado que vem nos atingindo e que é hora de enfrentá-lo com firmeza”, disse.

A este respeito, o chefe de Estado do Peru destacou que o gabinete está constantemente sob avaliação. “Por esse motivo, decidi renová-lo e formar uma nova equipe. Agradeço o apoio de Mirtha Vásquez e outros ministros de Estado. Continuaremos no caminho do desenvolvimento para o bem do país.”