Pelo menos sete palestinos são mortos em contínuos ataques aéreos israelenses em Gaza

247 - Em Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, pelo menos sete civis foram mortos e vários outros ficaram feridos num ataque aéreo israelita na noite da quinta-feira (15), contra uma casa no bairro de Nassr, a leste da cidade, informa a agência WAFA.

Fontes locais confirmaram que as forças de ocupação israelitas atacaram uma residência pertencente à família Zaarab, resultando na morte de sete palestinos e em múltiplos feridos.

No início da noite, pelo menos duas pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em ataques israelitas às casas das famílias Sabbah e Afana na zona da Rua Al-Sikka, a leste de Jabalia, no norte de Gaza.

Fontes locais informaram que equipes de defesa civil e ambulâncias recuperaram os corpos de dois mártires e vários feridos dos escombros das duas casas. As equipes continuam os esforços de busca e resgate para localizar possíveis sobreviventes.

Os aviões de guerra israelitas também atacaram a área de Tel Al-Zaatar, no norte da Faixa de Gaza, coincidindo com os bombardeios de artilharia das forças de ocupação na aldeia de Maghraqa, no centro de Gaza, e nas imediações do University College, a sul do bairro de Al-Sabra, em Cidade de Gaza.

Em Khan Yunis, no sul de Gaza, as forças de ocupação israelitas obrigaram a administração do Complexo Médico Nasser a realocar 95 profissionais de saúde, 11 dos seus familiares, 191 pacientes e 165 acompanhantes para o antigo Edifício Nasser, sob condições duras e assustadoras, sem comida e fórmula infantil e enfrentando uma grave escassez de água.

O complexo está passando por uma situação crítica devido à escassez de recursos médicos, e o combustível deverá acabar nas próximas 24 horas, colocando em risco a vida dos pacientes, incluindo seis sob suporte respiratório artificial na unidade de terapia intensiva e três bebês em enfermaria. O pronto-socorro e as enfermarias cirúrgicas funcionam sem atendimento médico adequado para os 20 pacientes.

Num balanço preliminar, a agressão israelita em curso na Faixa de Gaza desde 7 de Outubro de 2023 resultou em mais de 28.663 mortes confirmadas, incluindo mais de 12.000 crianças. Além disso, mais de 68.395 pessoas ficaram feridas.

