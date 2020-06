Pentágono boicota retirada de militares norte-americanos da Alemanha, diz mídia

A mesma situação estaria ocorrendo em torno da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, onde a Casa Branca pretende retirar diversos militares para cumprir uma das promessas de Trump antes das eleições edit

Sputnik - O Pentágono reduziu consideravelmente o processo de redução da presença militar dos EUA na Alemanha, anunciada pelo presidente Donald Trump.

Donald Trump havia prometido reduzir o número de tropas norte-americanas na Alemanha para 25 mil militares. Além disso, Trump teria ficado indignado com o fato de a "Alemanha pagar bilhões de dólares à Rússia em energia, e os EUA deverem protegê-los da Rússia".

Atualmente, 34,5 mil soldados norte-americanos estão baseados na Alemanha, segundo o jornal The Washington Post.

De acordo com o jornal, a retirada das tropas levaria muito tempo e, para isso, Trump precisaria da ajuda do Pentágono, que, por sua vez, estaria ignorando o desejo do presidente norte-americano.

"O que você pensa sobre certos aspectos da retirada de tropas da Alemanha, não tem nada heroico em desprezar as intenções expressas do presidente", afirmou uma fonte.

A mesma situação estaria ocorrendo em torno da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, onde a Casa Branca pretende retirar diversos militares para cumprir uma das promessas de Trump antes das eleições.

Contudo, o Pentágono impede a realização da ação de Trump de todas as formas possíveis, segundo a mídia norte-americana.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.