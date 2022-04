Pentágono começará a treinar tropas ucranianas no uso de obuses dos EUA "nos próximos dias"

Apoie o 247

ICL

RT - Washington em breve começará a treinar pessoal ucraniano no uso de obuses dos EUA, confirmou o secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby, nesta segunda-feira.

"Acreditamos que seremos capazes de iniciar um processo de treinamento das Forças Armadas ucranianas no uso de obuses", disse o porta-voz durante uma entrevista coletiva.

"Esse treinamento acontecerá fora da Ucrânia. Será mais um treinamento de instrutor, então haverá um pequeno número de ucranianos que serão treinados nos obuses e depois voltarão ao país para treinar seus colegas", disse Kirby, sem revelar o local onde será realizado o treinamento ou quem o realizará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acho que esse treinamento pode acontecer nos próximos dias", disse o porta-voz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta-feira passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou um novo pacote de ajuda militar de US$ 800 milhões para a Ucrânia. No mesmo dia, o Departamento de Defesa dos EUA publicou a lista de armas incluídas no lote. Entre os diferentes tipos de armas, ele planejava fornecer 18 obuses de 155 mm, apesar de o pessoal ucraniano não ter experiência no uso desse equipamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Três dias depois, a CNN informou que as armas do pacote já haviam começado a chegar à Ucrânia.

Além dos obuses, os EUA planejam entregar helicópteros de transporte militar Mi-17, drones táticos Switchblade, veículos blindados M113 e mísseis antitanque Javelin para Kiev.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE