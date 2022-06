Pentágono divulga número de laboratórios biológicos financiados pelos EUA na Ucrânia

Apoie o 247

RT - O governo dos EUA apoiou 46 instalações na Ucrânia nos últimos 20 anos, mas como parte de um projeto pacífico de saúde pública, em vez de desenvolver armas biológicas, disse o Pentágono nesta quinta-feira, 9. Os militares dos EUA acusaram a Rússia e a China de “espalhar desinformação e semear desconfiança” sobre seus esforços para livrar o mundo das armas de destruição em massa.



Esta é a primeira vez que o Departamento de Defesa dos EUA divulgou o número exato de instalações que seu governo apoiou na Ucrânia, em um documento intitulado 'Folha informativa sobre esforços de redução de ameaças de armas de destruição em massa'.



De acordo com o Pentágono, os EUA “trabalharam em colaboração para melhorar a segurança biológica, a segurança e a vigilância de doenças da Ucrânia para a saúde humana e animal”, fornecendo apoio a “46 laboratórios pacíficos ucranianos, instalações de saúde e locais de diagnóstico de doenças nas últimas duas décadas". Esses programas se concentraram em “melhorar as medidas de saúde pública e segurança agrícola no nexo da não proliferação”.



O trabalho desses biolaboratórios foi “frequentemente” realizado em parceria com órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), e foi “consistente com as melhores práticas e normas internacionais na publicação de resultados de pesquisas, em parceria com organizações internacionais parceiras e organizações multilaterais”, insistiu o Pentágono.

No mês passado, os militares russos disseram que apenas três laboratórios na Ucrânia tinham os níveis de segurança necessários para fazer o tipo de pesquisa em que estavam envolvidos. O chefe das Forças de Proteção Radioativa, Química e Biológica, tenente-general Igor Kirillov, citou relatórios do governo ucraniano para apontar uma série de problemas em uma dessas instalações em Odessa, a título de exemplo.



Em uma série de briefings iniciados em março, os militares russos apresentaram evidências do envolvimento do Pentágono no financiamento de laboratórios na Ucrânia. No início de maio, Kirillov acusou Kiev de lançar um ataque biológico contra a região separatista de Lugansk e de realizar “experimentos desumanos” em pacientes ucranianos. Outras evidências sugeriram tentativas de armar drones para dispersar patógenos e tentativas de destruir materiais comprometedores depois que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro.



De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, os EUA investiram mais de US$ 224 milhões em pesquisas biológicas na Ucrânia entre 2005 e o início de 2022. Gigantes farmacêuticos ocidentais, organizações sem fins lucrativos e até o Partido Democrata dos EUA estavam envolvidos no esquema, disse Moscou.



No início do documento, os militares dos EUA apontam que estavam tentando criar “emprego civil sustentável” para cientistas com “conhecimento relacionado a armas” a fim de “remover incentivos para buscar ou aceitar emprego e financiamento de terroristas ou outros atores estatais”.

O envolvimento dos EUA com laboratórios biológicos na Ucrânia “continua sendo sobre esforços pacíficos para melhorar a segurança e proteção nuclear e radiológica, vigilância de doenças, segurança e proteção química e prontidão para responder a epidemias e pandemias como a Covid-19”, disse o Pentágono.



Enquanto isso, acusou a Rússia -- com a ajuda da China -- de tentar “minar esse trabalho espalhando desinformação e semeando desconfiança nas pessoas e instituições em todo o mundo que contribuem para a redução da ameaça de armas de destruição em massa”.



A China respondeu aos briefings russos pedindo aos EUA que forneçam uma explicação “justa, objetiva e profissional” de suas atividades.



O Pentágono insiste que a Ucrânia “não tem programas de armas nucleares, químicas ou biológicas” e que a pequena quantidade de urânio altamente enriquecido que permanece nos institutos de pesquisa em Kiev e Kharkov “está bem abaixo da quantidade necessária para produzir um dispositivo nuclear".

