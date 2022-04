Pentágono diz que Estados Unidos querem enfraquecer a Rússia

Além de debilitar o adversário, Washington diz que ajudará Ucrânia nas negociações com Moscou edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Pentágono declarou que os EUA querem enfraquecer a Rússia para que o país não possa repetir ações como as da Ucrânia.

"Queremos ver a Rússia enfraquecida de tal maneira que não possa fazer coisas como as que tem feito [na Ucrânia]", afirmou.

Por sua vez, o secretário de Estado, Antony Blinken afirmou que os EUA ajudarão a Ucrânia nas negociações com a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nós queremos fazer todo o possível para ajudar os ucranianos a acabarem com este conflito nas melhores condições possíveis e o quanto antes. Grande parte do trabalho que estamos fazendo é o seu fortalecimento no campo de batalha e de uma forma ou de outra nas negociações", afirmou Blinken.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE