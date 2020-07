Pentágono mantém setor de caça a OVNIs e intensifica rastreamento; descobertas passarão a ser públicas

O Pentágono não apenas mantém um departamento inteiro destacado para busca de Ovnis (sigla de objetos voadores não identificados), como intensifica as atividades de rastreamento. A informação foi publicada em reportagem do The New York Times edit

247 - Não é piada, nem fake news. O governo americano investe pesado no rastreamento de Ovnis e pretende tornar públicas as descobertas. Segundo o The New York Times, o relatório do Comitê do Senado de junho, que descreve as despesas do governo com agências de inteligência, traz minúcias de um programa chamado "Força-Tarefa de Fenômeno Aéreo Não Identificado".

A reportagem do portal Uol destaca que esse programa “teria como objetivo padronizar a coleta e os relatórios sobre "avistamentos de veículos aéreos inexplicáveis" e tornar públicas suas descobertas a cada seis meses. O principal foco do programa seria descobrir se tem alguma outra nação ou potencial adversário usando tecnologia de aviação que poderia causar algum tipo de ameaça aos EUA.”

A matéria ainda informa que “em uma entrevista em junho desse ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse saber de coisas "muito interessantes" sobre Roswell, uma cidade do Novo México, onde se especula sobre a aparição de Ovnis. Mas ao ser questionado se retiraria o caráter confidencial das informações sobre a região, desconversou, afirmando que pensaria sobre o assunto. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou em abril desse ano três vídeos que, de acordo com o órgão do governo, mostram pilotos da Marinha interagindo com "fenômenos aéreos não identificados". Duas das filmagens são de janeiro de 2015 e a outra de novembro de 2004, mas as três tinham vazado em anos passados. Em setembro de 2019, o Pentágono atestou a sua veracidade.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.