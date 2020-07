Pentágono proíbe uso de bandeira confederada em bases militares dos EUA

A bandeira confederada, vista como um símbolo racista nos Estados Unidos, não poderá mais ser hasteada em instalações militares norte-americanas, segundo decisão do Pentágono edit

Sputnik - O secretário de Defesa estadunidense, Mark Esper, divulgou na noite de quinta-feira (16) lista de bandeiras que podem ser hasteadas em bases militares norte-americanas,

Em uma mensagem encaminhada aos responsáveis das Forças Armadas dos EUA, o chefe do Pentágono listou as bandeiras autorizadas em bases, navios, escritórios, salas de conferência ou mesmo locais alugados pelo governo.

Entre elas, não está a bandeira confederada , que tem uma cruz azul sobre um fundo vermelho e é ornada por 13 estrelas brancas, que simbolizam os estados do sul dos Estados Unidos.

'Rejeitando símbolos divisivos'

"Demos sempre nos manter focados no que nos unifica, nosso juramento à Constituição e nosso dever compartilhado de defender a nação", diz o memorando assinado por Esper, segundo a agência AP.

"As bandeiras que hasteamos devem estar de acordo com os imperativos militares de boa ordem e disciplina, tratando todo o nosso povo com dignidade e respeito e rejeitando símbolos divisivos", acrescenta a nota.

Os Estados Confederados da América reuniram, a partir de 1861, estados do sul dos EUA contrários à abolição da escravidão, o que levou o país a uma guerra civil. Emblemas confederados são fortemente associado ao racismo e às políticas segregacionistas que vigoraram por décadas nos Estados Unidos.

Após a morte em Minneapolis do afro-americano George Floyd, em 25 de maio, por um policial branco, surgiu uma onda de protestos antirracistas nos EUA e em vários países do mundo. As manifestações levaram à derrubada ou a retirada por instituições de estátuas e símbolos considerados racistas.

Mississippi retirou emblema confederado

A decisão do Pentágono vai conta a posição do presidente dos EUA, Donald Trump, que defende o direito de cidadãos e instituições usarem a bandeira.

No final de junho, o Congresso do Mississippi aprovou a retirada de um emblema confederado de sua bandeira. O estado é o último dos EUA a ter um símbolo confederado em sua bandeira.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.