Pepe Escobar aponta guerra civil implícita na França e prevê expansão do conflito no Oriente Médio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar, em sua última transmissão do "Pepe Café" no YouTube, discutiu a complexa situação geopolítica do Oriente Médio a partir de sua experiência recente na Rússia e na França. Escobar destacou o clima de tensão na região, incluindo eventos como o bloqueio em Paris e a escalada de conflitos no Oriente Médio.

Durante a transmissão, Escobar abordou a guerra civil implícita na França, desencadeada por questões agrícolas e políticas impostas por Bruxelas. Ele também ressaltou a guerra "invisível" que ocorre na Rússia, especialmente na região de Donbass, a mais de 1000 km de Moscou.

continua após o anúncio

O jornalista concentrou-se na possibilidade de uma expansão do conflito no Oriente Médio, especialmente destacando a tensão em Gaza, onde a comunidade internacional, incluindo a Corte Internacional de Justiça, tem pressionado por um cessar-fogo diante das alegações de genocídio. Ele também discutiu os ataques recentes das milícias iraquianas a uma base americana, ressaltando a crescente resistência contra a presença dos Estados Unidos na região.

Escobar enfatizou a gravidade da situação, alertando para a falta de vozes racionais dentro do governo dos EUA e apontando para a possibilidade iminente de uma erupção dos conflitos na região. Ele concluiu a transmissão expressando sua preocupação com a situação e prometendo explorar mais sobre o assunto em futuras edições do seu programa. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: