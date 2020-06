Pepe Escobar: China sabe que Trump acelera a corrosão interna dos Estados Unidos

De acordo com o jornalista Pepe Escobar, a China tem interesse na reeleição de Donald Trump à presidência dos Estados unidos porque sabe que a política rasa do mandatário americano abre espaço para o crescimento chinês. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista e analista geopolítico Pepe Escobar conversou com a TV 247 sobre a campanha eleitoral nos Estados Unidos e sobre o caminho do presidente Donald Trump até uma possível reeleição. Segundo Pepe, a China, principal adversária dos EUA pelo protagonismo econômico mundial, considera positiva a reeleição do mandatário norte-americano.

Isto se deve ao fato de que a política rasa de Trump desestabiliza o país de tal maneira que abre espaço para uma ascensão ainda mais franca dos chineses. “Os chineses estão vendo que ele acelera a corrosão interna do império. Não se esqueçam nunca: os chineses vão cercando o adversário no tabuleiro em diversos pontos simultaneamente, até que uma hora que o adversário está tão encalacrado que ele não consegue fugir de nenhum dos clusters que você faz para isolá-lo, é assim que os chineses estão jogando com os americanos. Os americanos não sabem, eles jogam damas, eles não sabem nem jogar xadrez, é muito primário”.

