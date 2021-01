Pepe Escobar diz que Trump deve perdoar Bannon, Snowden e Assange

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), de saída da Casa Branca, deve conceder um “triplo perdão”, segundo o jornalista Pepe Escobar. Em seu perfil no Facebook, o especialista em política internacional afirmou que o republicano deve perdoar Julian Assange, Edward Snowden e Steve Bannon.

Assange e Snowden estão presos pelo vazamento de informações confidenciais do governo estadunidense, mostrando arquivos que comprovam os crimes de guerra, além de espionagem de chefes de Estado ao redor do mundo, do governo norte-americano.

Já Bannon é um articulista mundial da extrema-direita, responsável pela elaboração de uma estratégia de propaganda, e foi preso em agosto de 2020 sob a acusação de fraudes eleitorais.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Trump falou várias vezes por telefone com Bannon nas últimas semanas, em busca de conselhos em sua ofensiva para reverter a derrota para Joe Biden (Democrata) nas eleições norte-americanas.

