Sputnik - Os norte-americanos podem se recusar a apoiar o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, após as ameaças do chefe de Estado contra eles, escreveu a observadora Monica Showalter em um artigo no American Thinker.

"Em vez de fazer todo o possível para aumentar o apoio dos EUA à Ucrânia, ele está fazendo um grande trabalho para revertê-lo", observou ela.

"Ele parece estar convencido de que a Otan irá salvar o seu país mesmo sem um cartão de membro […] e agora que ele tem os EUA pela corda, está exigindo ainda mais. E suas exigências não vão parar", acrescentou Showalter.

Segundo a jornalista, o comportamento do líder ucraniano em relação aos EUA se assemelha a um pequeno ditador que nem sequer pensa em pôr o seu país em ordem.

De acordo com o artigo, a plataforma "TIPP Insights alerta que o apoio norte-americano à Ucrânia tem limites, e esses limites estão sendo alcançados neste momento, com o apoio público diminuindo. Aponta-se que Zelensky tenta repetidamente repreender os americanos para apoiar o seu governo com base em um argumento de 'consciência', tentando nos dizer que somos degenerados morais se não apoiarmos sua maneira de conduzir a guerra prolongada", diz o artigo.

Em uma coletiva de imprensa em 24 de fevereiro, respondendo à pergunta de um jornalista sobre o declínio do apoio público a Kiev entre os norte-americanos, Zelensky disse que se a Ucrânia perder, os EUA terão que "enviar seus filhos e filhas para a guerra".

