Pequim adverte que Mar do Sul da China não é arena de luta para grandes jogos de poder

Apoie o 247

ICL

247 - À medida que as tensões militares com os EUA e seus aliados crescem sobre os exercícios navais planejados no Mar do Sul da China para agosto próximo, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse na segunda-feira (25) que a área não é uma "arena de combate" para grandes jogos de poder. Ele também pediu aos países do Sudeste Asiático que resistam conjuntamente ao envolvimento de forças externas em disputas regionais, relata o South China Morning Post.

Wang fez seus comentários durante uma videoconferência para marcar o 20º aniversário da assinatura da Declaração sobre a Conduta das Partes (DOC) no Mar do Sul da China. O DOC, assinado no Camboja em novembro de 2002, insta a China e os membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) a lidar com as disputas de forma pacífica, com moderação e por meio do diálogo e da consulta, de acordo com o direito internacional.

Em relação ao DOC, Wang disse que o "resultado final da paz" deve ser mantido e qualquer palavra ou ação que crie tensão e provoque confronto deve ser evitada. Da mesma forma, destacou que os problemas da região devem ser adequadamente administrados pelos países envolvidos e que a área não deve ser um "campo de caça" para terceiros. Além disso, acusou as potências externas de "expandir deliberadamente os conflitos e provocar tensões" na área, "colocando em risco os legítimos direitos e interesses dos países costeiros".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para implementar os princípios contidos no DOC, os membros têm discutido um código de conduta juridicamente vinculativo. No entanto, após uma primeira revisão em 2019 do texto produzido em 2018, o processo estagnou. Em seu discurso, Wang pediu a aceleração das negociações para fornecer salvaguardas institucionais mais fortes para gerenciar as diferenças e promover a cooperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE