Pequim diz que EUA querem demonstrar força ao enviar navios para o Mar do Sul da China

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China comentou sobre a presença de dois porta-aviões dos EUA que realizam operações e exercícios no Mar do Sul da China. Em tom crítico, disse que os EUA querem fazer uma demonstração de força edit

247 - O Ministério chinês das Relações Exteriores afirma que os EUA enviaram deliberadamente navios para o Mar do Sul da China para demonstrar força. Os comentários foram feitos nesta segunda-feira (6) pelo porta-voz da chancelaria, Zhao Lijian, durante uma coletiva de imprensa em Pequim.

O porta-voz abordou a questão ao responder a uma pergunta sobre dois porta-aviões dos EUA que realizam operações e exercícios nessa área do Oceano Pacífico.

Por outro lado, Zhao acusou Washington de tentar abrir uma brecha entre os países da região, informa a RT.

Na semana passada, o Departamento de Defesa dos EUA informou que "a realização de exercícios militares em território disputado no Mar do Sul da China é contraproducente aos esforços para diminuir as tensões e manter a estabilidade".

"Os exercícios militares são os mais recentes de uma longa série de ações da China para impor reivindicações marítimas ilegais e prejudicar seus vizinhos do Sudeste Asiático no Mar da China Meridional. As ações da China contrastam com sua promessa de não militarizar o Mar do Sul da China e com a visão dos EUA de uma região livre e aberta do Indo-Pacífico", acrescentou o comunicado do Pentágono.

Diante disso, na sexta-feira (3), Zhao declarou que os exercícios militares que Pequim realiza na área das Ilhas Paracelso "estão sob a soberania" de seu território. E acrescentou aludindo aos EUA: "Um país fora da região geralmente se envolve em extensas atividades militares para flexionar seus músculos, e essa é a razão fundamental que afeta a estabilidade no mar do Sul da China".

Aparentemente, os comentários foram feitos em referência às chamadas operações de "liberdade de navegação" dos EUA no envio de navios de guerra para a região.

