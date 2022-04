Pequim: especulações dos EUA e da Austrália sobre suposta construção de base militar nas Ilhas Salomão é "desinformação pura"

Apoie o 247

247 - Pequim rechaçou as declarações de Camberra e Washington sobre um suposto plano do governo chinês de construir uma base militar nas Ilhas Salomão, e assegurou que a cooperação de segurança com o país Oceânico "se baseia na igualdade e em benefícios mútuos".

Wang Wenbin, porta-voz da chancelaria chinesa, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 25, que "a especulação de que a China vai construir uma base militar nas Ilhas Salomão é pura desinformação fabricada por um punhado de pessoas com segundas intenções", conforme o site RT.

Ele afirmou ainda que a cooperação entre China e Ilhas Salomão "está dentro da soberania" das nações e é "consistente com o direito internacional e a prática costumeira internacional".

Qualificando a cooperação bilateral como "aberta, transparente, legítima, legal e irrepreensível", o porta-voz chinês lembrou que "os países insulares do Pacífico Sul são Estados independentes e soberanos, não um quintal dos EUA ou da Austrália". A "tentativa para reviver a Doutrina Monroe" naquela região "não terá apoio e não o levará a lugar nenhum", assegurou.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, declarou que a construção de uma base militar nas Ilhas Salomão representaria uma "linha vermelha". Uma delegação estadunidense visitou Honiara e alertou diretamente o primeiro-ministro, Manasseh Sogavare, que os EUA "responderiam de acordo" à construção de uma base militar chinesa.

