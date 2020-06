Pequim expande a 90 mil pessoas capacidade diária de testes de Covid-19 para conter novo surto

A capital chinesa está realizando uma extensa triagem de Covid-19, com sua capacidade diária de testes atingindo mais de 90 mil amostras edit

247 - A China intensifica seus esforços para conter novos casos domésticos de Covid-19 que surgiram nos últimos dias.

A cidade relatou novos casos confirmados internamente transmitidos da Covid-19, a maioria relacionada ao mercado de Xinfadi, atualmente fechado, um grande mercado atacadista de frutas, vegetais e carne no distrito de Fengtai, em Pequim, de acordo com a comissão de saúde local.

A cidade realizou testes em pessoas em contato com o mercado e em condomínios próximos e reforçou as medidas de controle nos esforços para conter a disseminação do vírus, informa a Xinhua.

