Pequim lançou 2 mísseis balísticos no Mar da China Meridional, após incursão de drones dos EUA

247 - Pequim lançou dois mísseis balísticos, apelidados de "assassinos de porta-aviões", no Mar do Sul da China na quarta-feira, disse o South China Morning Post, citando uma fonte próxima aos militares do país. São os mísseis DF-26B e DF-21D, que foram disparados da província de Qinghai (noroeste da China) e da província de Zhejiang (leste), respectivamente, em direção a uma área entre a província de Hainan e as ilhas Paracelso.

Segundo a fonte, o lançamento do míssil representa uma "resposta da China aos riscos potenciais, gerados pela entrada cada vez mais frequente de aviões de guerra e navios militares norte-americanos no Mar do Sul da China". "A China não quer que os países vizinhos interpretem mal os objetivos de Pequim", enfatizou, segundo informações da RT.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.