Pequim realiza exercícios militares no Mar do Sul da China e inclui pela primeira vez o moderno caça J-11B

247 - A Marinha do Exército de Libertação Popular da China recebeu unidades do modelo avançado de caça J-11B. Pelo menos um desses caças participou de exercícios militares recentes, informou o Global Times na terça-feira.

Entre as imagens divulgadas pela mídia chinesa após essas manobras, realizadas no Mar do Sul da China, um caça J-11B pode ser visto quando retorna e entra em seu hangar. O vídeo mostrou que a aeronave possui uma cúpula de radar cinza, ao contrário da preta nas versões anteriores, levando a especulações de que o radar tenha sido uma das partes modernizadas da aeronave.

Se confirmada, essa e outras mudanças permitiriam que o J-11B atualizado tivesse um alcance de detecção mais longo, identificasse mais alvos e usasse armas mais avançadas, como o míssil de curto alcance PL-10 e o PL-15 ar-ar.

Alguns analistas estimam que a modernização do J-11B melhorará significativamente as capacidades de combate das forças armadas chinesas.

De acordo com a China Central Television, os exercícios, que incluíram combate aéreo livre e manobras táticas ofensivas e defensivas, envolveram mais de 10 caças em batalhas simuladas.

