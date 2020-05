Pequim realiza exercícios no mar do Sul da China em meio a provocações dos EUA edit

Sputnik - Pequim realiza exercícios no mar do Sul da China e se prepara para combater ações provocativas dos EUA através de medidas adequadas.

Durante os exercícios navais, as forças chinesas contaram com caças, porta-aviões, navios de guerra e aeronaves antissubmarino no mar do Sul da China, mostrando que o Exército de Libertação Popular da China está pronto para combater as provocações norte-americanas, segundo o Global Times.

Além dos exercícios, os aviões antissubmarino realizaram missões de patrulha na região, depois das ações "provocativas" da Marinha dos EUA na região.

O especialista militar Wei Dongxu afirmou ao Global Times que os EUA estão enviando aeronaves de reconhecimento à primeira cadeia de ilhas, para obter informações sobre a China.

Com isso, o gigante asiático resolveu aperfeiçoar suas capacidades e se preparar para enfrentar as ações provocativas dos EUA através de medidas adequadas para afastá-los ou lançar contramedidas eletrônicas para interrompê-los, cita o especialista.

Anteriormente, o porta-aviões USS Nimitz dos EUA foi atingido pela COVID-19, entretanto o porta-aviões norte-americano deixou seu porto e pode ser implantado no Pacífico, o que significa que os norte-americanos poderão contar com o porta-aviões para operação próxima à China, intensificando suas provocações e ameaçando a soberania chinesa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.